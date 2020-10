Ausstellungsevent Objekt.20 in Aarau

Messen haben es in diesem Jahr schwer. Nun will die Veranstaltung Objekt.20, die erstmals in Aarau stattfindet, zeigen, dass es trotzdem möglich ist sich zu treffen, auszutauschen und schöne Dinge anzuschauen.

Meret Ernst 30.09.2020 16:55

Vom 17. bis 19. Oktober 2020 findet zum ersten Mal der Ausstellungsevent Objekt.20 in der Aeschbachhalle 6 in Aarau statt. Über dreissig internationale Einrichtungsmarken nehmen teil, und ein ausgebautes Rahmenprogramm richtet sich an Architektinnen, Innenarchitekten, Planerinnen und Bauherren. In Referaten und Podiumsgesprächen werden aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie Digitalisierung im Kontext von Architektur und Innenarchitektur aufgenommen und diskutiert.