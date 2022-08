Die Young Boys und das Kollektiv NCCFN lancieren eine gemeinsame Upcycling-Kollektion.

Mirjam Rombach 19.08.2022 10:55

No thing is forever Sport, Mode und Nachhaltigkeit – wie passt das zusammen? Die Berner Young Boys und das Designer-Kollektiv NCCFN zeigen mit einer gemeinsamen Kollektion, wie Widersprüchliches zueinander findet. 19.08.2022 10:55

Weder die Sportindustrie noch die Modebranche sind für ihre Bereitschaft bekannt, ans ökologische Ganze zu denken. Nach jeder WM verschleudern Läden tausende wertlos gewordene Brasilien-Baby-Bodies, Spanienshirts und Italien-Käppies. Auch wenn die Young Boys nicht mit Real Madrid vergleichbar sind: Liegengebliebene Meister-Shirts und überschüssige Schals sammelt auch der Berner Fussballclub an. Nun lanciert er gemeinsam mit dem Designer-Kollektiv NCCFN eine gemeinsame Upcycling-Kollektion. «Young Things – NCCFN for YB» besteht aus tausend ausrangierten Trikots und Fanartikeln, die in Bern zu 30 verschiedenen Produkten verarbeitet wurden. ###Media_2### Sportfans sollten nicht zu lange zögern: Mehr als 60 Stück pro Teil gibt es nicht, von manchen sind es gar nur zehn. Bezahlen darf jeder, was er mag – die Mindespreise bewegen sich zwischen 20 und 95 Franken. Die Möglichkeit der eigenen Preisbestimmung soll Konsumentinnen und Fans dazu anregen, über Wert, Material und Mensch zu reflektieren. Mit ihrer Zusammenarbeit setzen sich die Projektpartner auch selbst mit den Problematiken innerhalb der globalen Mode- und Fussballbranche auseinander. «Young Things – nothing is forever» bedeutet für sie, dass Dinge wandelbar sein müssen, um in den geschaffenen Strukturen und Zyklen weiterhin bestehen zu können. ###Media_3### Zur Lancierung der gemeinsamen Kollektion laden NCCFN und YB am 19. August ins Olmo Street ein. Ab 17 Uhr kann geschmökert und gekauft werden. Nebst Barbetrieb und den DJ's Larataqué und Lluvueto haben die Besuchenden zwischen 18 und 20 Uhr die Möglichkeit, mitgebrachte Kleider mit dem Aufdruck «Young Things – NCCFN for YB» bedrucken zu lassen. ...