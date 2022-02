«Mirror Maze», eine Installation von Es Devlin, Copeland Park, London.

Susanna Koeberle 14.02.2022 23:13

«Niemand hat die Wahl, nichtwissend zu sein» Die Londoner Bühnenbildnerin Es Devlin spricht über die Kraft der Illusion und das Gestalten von Gefühlen. Und sie sagt, warum Designer nicht neutral bleiben dürfen. 14.02.2022 23:13

Die Künstlerin und Bühnenbildnerin Es Devlin war Gast der Engadin Art Talks (EAT) 2022. Das zweitägige Symposium fand Ende Januar unter dem Motto «Matter und Memory» in Zuoz statt. Es wurde live gestreamt, was angesichts der exorbitanten Teilnahmegebühren zu begrüssen ist. In ihrem Vortrag gab Devlin Einblick in ihre transdisziplinäre Praxis. Sie ist bekannt für ihre gross angelegten Installationen und Bühnendesigns, die Musik, Sprache und Licht miteinander verbinden. 2021 war sie künstlerische Leiterin der London Design Biennale. Sie haben Literatur studiert. Wie beeinflusst die Auseinandersetzung mit Sprache ihr Schaffen? Als Folge der Ausweitung des industriell-kolonialen Projektes gab es in England eine starke Migration. Was ich besonders schätze an der Zeit, in der ich aufwuchs, ist die kulturelle Diversität dieses Landes. Die daraus resultierende Empathie gegenüber Andersartigkeit hat ihre Wurzeln auch in Shakespeares Sprache. Dieser war verliebt in Sprache, er verschlang sie förm...