Robert Mirko Stutz wird neuer Präsident der Berner Design Stiftung

Anna Raymann 09.01.2019 11:46

Stutz ist fest in der Designszene verankert: Schon früh hat sich der Anwalt für Design interessiert und spezialisierte sich auf das Thema Designschutz. So absolvierte er in London einen Master im Bereich Internationales Immaterialgüterrecht und promovierte mit einer Arbeit über den Schutz von künstlerischen Werken. Heute ist er der Vertrauensanwalt der Swiss Design Association. Zudem doziert Stutz an diversen Hochschulen und Autor zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften sowie Mitautor eines Kommentars zum Schweizerischen Designgesetz.