Neuer CEO bei Zingg-Lamprecht

Olivier Fabrikant übernimmt bei per 1. März 2018 die Verantwortung bei Inneneinrichter Zingg-Lamprecht. Georg Oberprieler verlässt die Firma per 1. Dezember nach drei Geschäftsjahren. Ad interim übernimmt Susanne Steinbühler, Leiterin Privatkunden. Der neue CEO Olivier Fabrikant verfügt über 25 Jahre Erfahrung als General Manager und Marketing- und Verkaufsleiter in den Bereichen Mode und Luxusgüter. Zuletzt war er bei C&A tätig.