Die Sonderschau ‹Mobiglias› eröffnete an der Messe Neuen Räume Perspektiven auf einen wertschätzenden Umgang mit Materialien.

Aglaia Brändli 19.09.2022 18:05

Neues Jahr, alte Struktur Nach einer dreijährigen Pause fand die 11. Ausgabe der Design- und Interiormesse Neue Räume in Zürich Oerlikon statt. Sie versammelte die Werke junger Designer sowie Ausstellerinnen aus der Schweiz und Europa. 19.09.2022 18:05

Erstmals seit ihrem Startschuss 2001 fand die Neue Räume diesen September in einem Jahr mit gerader Zahl statt. Bahnbrechende Änderungen brachte dieser Bruch mit der 21-jährigen Tradition nicht mit sich. Neben mehr als hundert altbekannten und jungen Ausstellenden, die ihre Klassiker und Neuheiten präsentierten, gab es in der ABB-Halle in Zürich Oerlikon auch Sonderschauen und Abendveranstaltungen, die Besuchende anziehen sollten. Eine Podiumsdiskussion mit dem Titel «Wie wollen wir morgen wohnen?» nahm Bezug auf die Schau des Archithema Verlags. Diese präsentierte die nominierten Projekte für die Architekturpreise ‹das beste Einfamilienhaus› und ‹der beste Umbau›, die von den Zeitschriften das Ideale Heim und Umbauen+Renovieren vergebenen wurden. Die Fachjurys hatten nicht bloss Ästhetik und Gestaltung beurteilt, sondern vor allem ein Augenmerk auf Innovation gelegt. Dies meinte hier beispielsweise das Erzeugen eines Raumkontinuums anhand gekurvter Trockenbauwände – beziehungsweise der Verzicht auf geschlossene Zimmer in einer Einpersonenwohnung – oder das Einfamilienhaus in der Typologie der Scheune. Beiden Ansätzen lag die Frage nach einer flexiblen Nutzung zugrunde. In der Podiumsdiskussion wurde denn auch die aktuelle Wohnkultur der Schweiz diskutiert; was deren Merkmale sind, und wo ihre Zukunft liegen könnte. ###Media_2### Eine weitere Sonderausstellung zeigte weisse Leuchtobjekte. Erstsemestrige im Studiengang Industrial Design der Zürcher Hochschule der Künste hatten die Objekte während des Lockdowns zu Hause mit einfachsten Mitteln aus Ballonfolie gefertigt. Die Wandelbarkeit des dehnfähigen Materials trat bei dieser Schau in den Vordergrund. Auch bei den Modellen der Bachelorstudierenden des Instituts für Innenarchitektur der Hochschule Luzern wurde die Vielfältigkeit von Material und dessen atmosphärisches Poten...