Von links: Debora Biffi, Thomas Walliser, Kim Rupli, Urs Stampfli, Benjamin Moser, Michel Hueter und Raphael Rossel.

Mirjam Rombach 27.09.2021 11:33

Benjamin Moser, Chefredaktor des Magazins Wohnrevue, wird ab 1. Januar 2022 neuer Kurator des Design Preis Schweiz. Er übernimmt die Leitung gemeinsam mit seiner Partnerin Debora Biffi sowie dem Verleger Thomas Walliser, der während zehn Jahren die Magazine Modulør, Wohnrevue und Edelweiss Travel leitete.

Michel Hueter, Raphael Rossel und Urs Stampfli haben den Preis erst 2018 übernommen. In den letzten zehn Jahren haben sie ihn in verschiedenen Funktionen geprägt und zum wichtigsten Ereignis in der Schweizer Designszene gemacht. Die neue Geschäftsleitung will am biennalen Rhythmus und der Positionierung des Preises als Netzwerkanlass festhalten.