Mitinhaber und Geschäftsführer: Christophe Marchand, Mark Werder. Blid: Wogg

Meret Ernst 21.01.2019 14:09

Die beiden neuen Geschäftsführer und Mitinhaber kennen Wogg bestens. Von Christophe Marchand stammen einige der Longsellers des traditionsreichen Labels, und Mark Werder war lange Jahre Head of Division des Möbellabels, das zur Glaeser Wogg AG gehörte. Nun ist Wogg Furniture Ltd. wieder als eigenständiges Unternehmen unterwegs, wie Wogg auf LinkedIn berichtet: Im Zentrum stehe «die Freude an der Produktentwicklung und damit das Produkt sowie dessen Vertrieb». Noch dieses Jahr sollen neue Entwürfe die bestehende Kollektion erweitern.