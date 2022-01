Handwerk, Transparenz und Fairness: Das neue Luzerner Modelabel Myn setzt auf Slow Fashion und auf das Schweizer Kulturgut Flachs. Das hat seinen Preis.

Noémie Schwaller 18.01.2022 16:01

Mode will heutzutage nachhaltig sein und ihre Herstellung lokal, Produzentinnen sollen fair bezahlt und Ressourcen bewusst eingesetzt sein. Doch nicht selten scheitern gute Intentionen an der Umsetzung. Myn hat es geschafft: Das Modelabel produziert so lokal wie möglich und will transparent über die Herstellung informieren. Seine langlebigen, hochwertigen und biologisch abbaubaren Kleidungsstücke bestehen komplett aus einheimischem Material. Im Mittelpunkt stehen die Textilien und ihre Produktion. ###Media_2### Die Initiantinnen der ersten Kollektion sind Nadja Zürcher, Mira Durrer und Lea Vogel. «Was mir an Myn so gefällt, ist, dass das Material beim Entwerfen der Kleider die Hauptrolle spielt», sagt Nadja Zürcher, Label-Gründerin und Schnitttechnikerin. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Schweiz als Produktionsstandort von Monomaterialkollektionen zu festigen, auf das hiesige Handwerk aufmerksam zu machen und Geschichten darüber zu erzählen: von der Gewinnung nachhaltiger Rohstoffe, vergessenem...