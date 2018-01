Nachruf: Edlef Bandixen

Text: Meret Ernst / 8.01.2018 11:50

Edlef Bandixen ist kurz vor Weihnachten mit 90 Jahren verstorben. Er hatte über lange Jahre die Geschicke der Stuhlfabrik Dietiker geprägt und schrieb sich mit dem Modell 2100 von 1963 in die Designgeschichte ein.



Edlef Bandixen wurde 1927 in Bredstedt, Deutschland, geboren. Der ausgebildete Schreiner liess sich an der Fachhochschule Detmold zum Innenarchitekten ausbilden. Als 1958 die Migros die Stuhl- und Tischfabrik Dietiker gekauft hatte, stieg Bandixen als Betriebsleiter ein. Er modernisierte das bestehende Sortiment. Dabei nahm er mit Willy Guhl Kontakt auf, der ab 1959 nicht nur wichtige Entwürfe beisteuerte, sondern auch das Netzwerk zu wichtigen Designern erweiterte. Edlef Bandixen entwickelte Stühle, die lange produziert wurden, in Zusammenarbeit mit Jürg Bally, Hans Eichenberger, Willy Guhl, Trix und Robert Haussmann, Bruno Rey und anderen. Ab 1964 bis 1990 führte Edlef Bandixen die Geschäfte von Dietiker. Er baute 1976 eine neue Fabrik und reorganisierte den Vertrieb über Designläden und direkt zu den Architekten. An deren Vorlieben richteten sich viele der seit den 1950er- und frühen 1960er-Jahren von ihm entworfenen Stühle und Tische; in hohen Stückzahlen produziert, wurden sie in zahlreichen öffentlichen Bauten eingesetzt. Darunter das Modell 2100: ein Stuhl, dessen Sitz aus Formsperrholz mit einem engen Radius gebogen zugleich die Zarge ausmacht. Längst heisst diese Modell heute Bandixenstuhl.