Designer Peter Opsvik hat «Capisco» 1984 entworfen.

Lilia Glanzmann 27.05.2019 11:03

Der Sattelstuhl Capisco ist ein Büro-Klassiker, 1984 entworfen vom Designer Peter Opsvik – er soll den Benutzer oder die Benutzerin aufrecht und dynamisch sitzen lassen, wie die Reiterin auf einem Pferd. Nun widmet der norwegische Hersteller «HÅG», Teil der Flokk-Gruppe, dem Stuhl einen eigenen Wettbewerb. Unter dem Slogan «Design your own capisco» lässt sich der eigene Bezug gestalten und hier auf die sozialen Medien hochladen. Wer am meisten Stimmen bekommt und zusätzlich die Jury überzeugt, bekommt Ende Juni den individuellen Capisco ins Büro geliefert.