Urs Honegger 15.11.2021 08:42

Hidden Fields aus Luzern den Best Entertainment Game Award, Blindflug Studios aus Zürich den Best Serious Game Award, Sunnyside Games aus Lausanne den Excellence in Visuals Award und Stelex Software aus dem Tessin den Audience Choice Award. Die Preisverleihung fand als Live-Sendung im Rahmen der Gamesweek Zurich statt.

‹Mundaun› ist das beste Entertainment-Game

Mit Mundaun gewann das Studio Hidden Fields den Preis für das beste Entertainment Game. Das poetische Werk vermochte die Jury zu überzeugen: Jurypräsident Adam Moravanszky strich in seiner Laudatio die Eigenständigkeit der Bildsprache und die Wahl des Rumantsch als Gamesprache als bemerkenswert hervor. Der Mut der Entwickelnden, den eigenen Weg konsequent zu gehen, bezahlte sich aus.

‹Democratia› ist das beste Serious-Game

Erstmals wurde im Rahmen der Swiss Game Awards das beste Serious Game ausgezeichnet. Democratia von Blindflug Studios und Avenir Suisse vermittelt auf spielerische Art und Weise die Eigenheiten der Schweizer Demokratie. So beeinflussen etwa Volksabstimmungen den Spielverlauf. Das Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Potential Games für die Wissensvermittlung in unzähligen Lebensbereichen hat.

Excellence in Visuals für ‹Towaga›

Die gestalterische Umsetzung des Spiels «Towaga» zeichnete die Jury mit einem Excellence in Visuals Award aus. Sunnyside Games ist ein visuell schlagkräftiges Game gelungen, das mit eindrucksvollen Animationen und einer mystischen Atmosphäre überzeugt.

Audience Choice für ‹Castello Visconteo›

Der Publikumspreis, dem sogenannten Audience Choice Award, ging zum ersten Mal ins Tessin. Das Studio Stelex Software gelang es mit dem Spiel Castello Visconteo das Live-Publikum für sich zu gewinnen.