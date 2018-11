Rafael Kouto verarbeitet getragene Kleider der Textilsammelstelle Texaid zu neuen Einzelstücken.

Die beiden Modemacher Rafael Kouto und After Work Studio treten in der Galerie Last Tango in Zürich gemeinsamen auf – fotografisch begleitet von Randy Tischler und Jean-Vincent Simonet.

Lilia Glanzmann 06.11.2018 09:29

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt organisieren die beiden Modelabels Rafael Kouto und After Work Studio in der Galerie Last Tango. Kommendes Wochenende können Besucherinnen und Besucher dort Kleider anprobieren und zu Spezialkonditionen vorbestellen: Die Frühjahr- und Sommerkollektion 2019 von After Work Studio und die saisonunabhängigen Stücke der ersten Kollektion «All The Nothing That Will Remain» von Rafael Kouto. Zu sehen gibt es nebst der Mode auch Arbeiten der Fotografen Randy Tischler und Jean-Vincent Simonet.