Institut Modedesign HGK FHNW, Jacqueline Loekito, Julia Heuer Fotos: Alexander Palcios

Anna Raymann 01.09.2019 16:07

Am 31. August fand die sechzehnte Ausgabe der Mode Suisse in Zürich statt. Der Laufsteg führte über die Dachterrasse der allgemeinen Berufsschule Zürich, ehemals Hochschule der Künste. Mit den Dächern Zürichs im Rücken präsentierte sich an einem der letzten warmen Sommerabenden eine vielfältige Schweizer Modeszene. Das Team um Initiator Yannick Aellen verbanden die wilden Entwürfe der Nachwuchsdesigner der HEAD in Genf und dem Basler Institut für Modedesign mit gesetzteren Kollektionen von etablierten Labels zu einer stimmungsvollen Schau. Das Format lebt von dieser Mischung, die den Designschaffenden den Einstig in den Markt erleichtern soll. Die Eröffnung der Modenschau lag an Julia Heuer, die eine elegante Kollektion vorführte. Lange arbeitete die Textildesignerin für Jakob Schläpfer, 2015 wurde sie in Langenthal mit dem Designpreis Schweiz ausgezeichnet. Und auch nun stachen die gradlinigen Plissékleider und -Blusen in sorgfältigster Handwerkskunst neben groben Street Styles und androgy...