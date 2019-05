«Unlabel – Mode jenseits von Kategorien»

Anna Raymann 20.05.2019 14:59

Androgyne Schnitte, die Stereotype umspielen oder gar durchbrechen sind zwar immer häufiger auf Laufstegen zu sehen, in die Schweizer Einkaufstrassen schafft es Unisex-Mode aber selten. Dafür erhält das Thema nun im Museum für Gestaltung Zürich eine eigene Ausstellung: «Unlabel – Mode jenseits von Kategorien». Die Ausstellungsmacher und Kuratorinnen untersuchen Modestereotypen und deren Einfluss auf die Konstruktion von Geschlecht. Hierzu zeigen sie aktuelle Positionen von Modedesignerinnen und Gestaltern, die über die Kategorien von Mann und Frau hinausdenken. Mit dabei sind so zum Beispiel Entwürfe von Jacqueline Loekito, deren Kollektion aus überdimensionalen Strickteilen im Februar an der Mode Suisse zu sehen war, ausgewählte Stücke des Berliner Labels «UY Studio» oder jene des Schweizer Designers Julian Zigerli.

Die Ausstellung wurde von der Idee bis zum fertigen Konzept von Studierenden des Masterstudiengangs Art Education Curatorial Studies an der Zürcher Hochschule der Künste entwickelt und umgesetzt. Am Donnerstag, den 23. Mai 2019 laden sie zur Vernissage im Museum für Gestaltung im Toni-Areal.