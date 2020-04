«Doing Fashion» ist das Leitmotto des Instituts für Mode-Design. Fotos: www.gruppemagazine.com

Statt vor grossem Publikum präsentiert die Abschlussklasse des Instituts für Mode-Design an der HGK Basel ihre Entwürfe in einem Video. Laufstege braucht sie dafür nicht.

Anna Raymann 22.04.2020 17:11

Mode auf grüner Wiese Statt vor grossem Publikum präsentiert die Abschlussklasse des Instituts für Mode-Design an der HGK Basel ihre Entwürfe in einem Video. Laufstege braucht sie dafür nicht. 22.04.2020 17:11

Auch die diesjährige Abschlussshow der Mode-Studierenden der HGK Basel fiel den Massnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie zum Opfer. Zunächst sollte die Schau dennoch am angekündigten Datum als exklusiver Livestream stattfinden. Stattdessen präsentieren die Studentinnen und Studenten ihre Entwürfe nun in einem aufwändig produzierten Video. ###Media_2### In der Inszenierung gibt es keinen Laufsteg, keine geraden Bahnen. In einem Studio verlegten die Produzenten vom «Gruppe Magazin» für die Aufnahmen eine künstliche Wiese, die unter Flutlicht ironisierend an die Kinder-TV-Sendung «Teletubbies» erinnert. Tanzend, liegend, kuschelnd führen die Models die Abschlusskreationen vor und lassen dabei jegliche virusbedingten Sicherheitsabstände vergessen. Bei genauem Hinsehen tauchen jedoch Mundschutz und Gummihandschuhe als aktuelle Anekdoten auf. Die 23 Studierenden experimentieren lustvoll mit Material und Form, es gibt übergrosse Schnitte und bauschende Polster. Es glitzert, sticht und s...