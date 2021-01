Zeichnungen aus «Nici's Bar» auf Acne-T-Shirts.

Lilia Glanzmann 26.01.2021 09:34

Im Frühling 2018 zeigte der St. Galler Künstler Beni Bischof in der Galerie Nicola von Senger an der Limmatstrasse 275 in Zürich seine Installation «Nici’s Bar» mit seinem Galeristen als Gastgeber. In schummrigem Ambiente bestellten die Gäste Drinks, hörten die Lieblingssongs des Galeristen und konnten Zeichnungen, Fotos oder kleine Skulpturen erwerben, mit denen Beni Bischof das Lokal ausgestattet hatte. Diesen Frühling nun verewigt das schwedische Modelabel Acne die Installation in Textil: Sie bedrucken T-Shirts, Sweaters und Sneakers mit Zeichnungen aus Bischofs gefeierter Installation.