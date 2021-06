Im Wandbild ‹Arche Noah› – eine Zusammenarbeit mit Maharam – gruppiert Sonnhild Kestler grossformatige Formen zu Figuren. Manche bleiben abstrakt, andere erinnern vage an Radieschen oder Seehunde.

Eine Nadel im Heuhaufen nennt Sonnhild Kestler ihre Kooperation mit Maharam: Das New Yorker Textilunternehmen und die Zürcher Textildesignerin fanden sich 2008. Anfang Jahr stellten sie ihre dritte Zusammenarbeit vor, ein grossformatiges Wandbild, gestaltet als Tapete. ‹Arche Noah› verrät auf den ersten Blick seine Herkunft – Kestlers Farbpalette und die Referenz an das Volkstümliche sind unverkennbar. Doch bleiben die Formen und Figuren – bis auf zwei Herzen – diesmal abstrakt. Manche erinnern vage an Tiere, Menschen oder Pflanzen, andere gruppieren sich scheinbar zufällig. ###Media_2### 26 Jahre lang zog Sonnhild Kestler es vor, allein zu arbeiten. «Ich bin eigensinnig und mag mich nicht verbiegen. Zu Mary Murphy, die bei Maharam das Design verantwortet, hatte ich sofort einen Draht.» Kestler ist beharrlich bei der Umsetzung ihrer Ideen. Für ein perfektes Blau mischt sie gut und gerne zwanzig Farben an. Kooperationspartner müssen sich auf ihren Arbeitsprozess einlassen – keine Selbstv...