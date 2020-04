Die Maske zum Selbermachen mit 3-D gedrucktem Halter: Mollettine von Studio Colony. Foto: Studio Colony

Nun also doch. Auch wenn hierzulande keine allgemeine Maskentragpflicht gilt, gehören Masken zum Schutzkonzept, das die langsame Öffnung begleitet. Man kann sie auch selbermachen.

Meret Ernst 24.04.2020 11:46

Nützt es nichts, so schadet es nicht – diese Faustregel gilt in der Maskenfrage nur bedingt. Das BAG rät davon ab, Textilmasken (community-Masken oder Mundschütze) selber herzustellen. Sie halten keine Viren ab, wiegen uns in falscher Sicherheit, und wie bei allen Masken gilt: Der richtige Umgang damit entscheidet darüber, ob die Dinger im Gesicht helfen oder eher schaden. Sitzen sie schlecht und rutschen dauernd über die Nasenspitze, langen wir uns noch viel häufiger ins Gesicht als ohne. ###Media_5###Doch sie verringern höchstwahrscheinlich auch die Gefahr, andere Menschen zu infizieren. Die Tröpfchen mit der gefährlichen Virenlast fliegen etwas weniger weit durch die Gegend, packt uns das Niesen. Andere schützen statt sich selbst, das gelingt auch mit Stoff vor dem Mund. Abgesehen davon geht es um Selbstermächtigung, wie immer bei DIY-Konzepten: Wer seinen Schutz selber bastelt, wird aktiv. Dreht dem Virus eine lange Nase. Das ist ein gutes Gefühl bei einer unsichtbaren Gefahr, die das sozia...