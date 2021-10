Martin Heller (1952-2021)

Köbi Gantenbein 22.10.2021 17:56

Martin Heller ist gestorben – ein Nachruf Martin Heller ist gestorben. Der quicklebendige Macher und Denker war ein grosszügiger Freund und Förderer vieler in Kunst, Kultur und Design. Auch von Hochparterre und mir. Ein Nachruf. 22.10.2021 17:56

Ein Innerschweizer hat Butter zu einem Hasen gegossen, liebevoll präzise dessen Füsschen geformt. Daneben Scherenschnitte, deren Schneiderin vor Stolz fast platzte: «Ins Museum, in die grosse Stadt!», dazu Klöppeln, Ziselieren, Sammeln – alles mit «Herzblut». Das war Martin Hellers erste grosse Ausstellung im Museum für Gestaltung in Zürich vor 45 Jahren. «Populäre Gestaltungen aus der Schweiz» setzte er als Untertitel und beides drückte ein Programm aus, das dieser Macher und Denker, Schlaumeier und Melancholiker künftig zeigen würde: Nahe bei der Sache, bei den Leuten, bei den Themen und in Distanz zu den Erscheinungen, Obsessionen und Gewissheiten. Keine Scheu vor Sonderbarem und auch keine Scheu Sonderbares aus der Suisse Profonde dem amüsierten Stadtvolk vorzuführen. Ab und zu ironisch, ab und zu mit einem Hauch Arroganz dessen, der am Lauf der Design- wenn nicht der Zeitgeschichte mitdrehen wollte – aber immer ausgesucht höflich, neugierig und freundschaftlich....