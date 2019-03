Die Design Biennale in Ljubljana sucht Aussteller – und hofft, sie in einem Designathon zu finden.

Anna Raymann 27.03.2019 16:53

In Ljubljana findet Ende dieses Jahres die Design Biennale «BIO 26» statt. Unter dem Begriff «Common Knowledge» wendet sie sich dem Debattenthema Informationsvermittlung und -krise zu. Sechs der ausgestellten Projekte sollen in diesem Jahr in einem Designathon entstehen. Das Museum of Architecture and Design (MAO) lädt Designer, Architekten, Wissenschaftler und die breite Öffentlichkeit dazu ein, während drei Tagen Projekte für die Zukunft der Wissensvermittlung zu entwerfen. Die sechs Teams mit den besten Projekten überarbeiten ihre Prototypen in einem zweiten Designathon. Die Ergebnisse sind dann vom 14. November 2019 bis 9. Februar 2020 in Ljubljana zu sehen.

Interessierte können sich bis zum 21. April 2019 hier um eine Teilnahme bewerben.