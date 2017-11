Linck feiert Geburtstag

Text: Lilia Glanzmann / 7.11.2017 17:45

Margrit Linck lernte als junge Frau in Heimberg töpfern und führte ab 1935 die eigene Keramikwerkstatt in Wabern bei Bern. Bis 1980 entwarf sie mehrere hundert Keramikobjekte – zum Schluss alle gänzlich in Weiss. Waren Modelle aus den Sechzigerjahren minimalistisch, sind spätere Vasen aus den Siebzigerjahren lebendiger und zeigen eine Nähe zu afrikanischen Skulpturen. Ihrer Enkelin Annet Berger ist es gelungen, die Manufaktur ins heute zu führen. Linck Keramik ist gefragt wie nie. Dieses Jahr feiert die Manufaktur den 75. Geburtstag. Als Hommage an Margrit Linck fertigen die Töpfer in Worblaufen eine auf zwanzig Stück limitierte Edition eines Entwurfs der Gründerin, der um 1950 entstand. Zudem sind Ausstellungen mit Objekten aus der hauseignen Sammlung geplant. Die Stücke sind noch bis 10. Dezember in der Kunsthalle Bern ausgestellt, im Landesmuseum Zürich sind sie noch bis Ende Jahr zu sehen.