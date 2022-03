Gemeinsam mit dem dänischen Hersteller Rig-Tig hat der Designer Renaud Defrancesco ergonomische Salz- und Pfeffermühlen entwickelt. Fotos: Fotos: Rig-Tig

Mirjam Rombach 22.03.2022 08:30

Leichter Dreh Der Lausanner Industriedesigner Renaud Defrancesco hat ergonomische Mühlen entworfen, die auch ältere Menschen ohne Anstrengung bedienen können. 22.03.2022 08:30

Generationen von Designschaffenden haben bereits Pfeffermühlen entworfen. Der Lausanner Industriedesigner Renaud Defrancesco hat den Bestand um einen weiteren ergänzt. Die Idee dazu lieferte sein Grossvater: «Er beschwerte sich dauernd, dass er Mühe mit dem Drehen habe. Elektrische Mühlen wiederum fand er zu schwer, zudem würden diese das Korn nicht so gut aufbrechen», so Defrancesco. Der Designer fing an, Form und Gebrauch des Alltagsobjekts zu studieren und fertigte dutzende Zeichnungen und 3D-Drucke an. Die Mühle sollte so ergonomisch wie möglich in der Hand liegen und einfach zu bedienen sein. Das Resultat seiner Forschungen ist das Mühlen-Duo «Cheffy», das Defrancesco mit dem dänischen Küchengerätehersteller Rig-Tig realisiert hat. Es ist in den Farben schwarz und weiss gehalten und verweist dadurch auf den jeweiligen Inhalt. Der Drehknauf erinnert vage an eine Kochmütze –...