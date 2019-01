Christian Deubers «Tube» feiert den zwanzigsten Geburtstag.

Lilia Glanzmann 31.01.2019 17:07

Die auf zwanzig Stück limitierte Auflage ist noch bis Ende März im Berner Projektraum «Affspace» an der Münstergasse 4 zu sehen. Dort zeigt der Luzerner Designer, wie er seinen Entwurf geschärft und an mit LED-Technik an die heutige Zeit angepasst hat. Seine raumgreifenden Installation heisst «La Lune et les Tubes» und lässt unter den Lauben den Mond aufgehen.