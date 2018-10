Ausstellungsmöbel Sperrholzplatten von Sebastian Marbacher Fotos: © Sebastian Marbacher

Box an Box präsentieren sich Galerien an Kunstmessen. Dass es auch anders geht, beweisen die verwinkelten Ausstellungsmöbel von Sebastian Marbacher an der Kunst Zürich 18.

Anna Raymann 29.10.2018 15:21

Kunst muss auch an Messen nicht immer weiss eingeboxt sein. Eine alternative Szenografie war an der Kunst Zürich 18 zu sehen: Sperrholzplatten zu abgetreppten Bänken zusammengesteckt, gestalteten einen Begegnungsraum für Besucher und Galeristinnen. Mit den reduzierten Möbeln knüpft der Zürcher Designer Sebastian Marbacher an sein Diplomprojekt «Bench Exercise» an und zelebriert das Beisammensein. Dies ist ganz im Sinne von Zürich Contemporary, ein Gemeinschaftsstand auf 120 Quadratmetern für sieben jüngere Galerien aus der Region. Sie setzen die Elemente als Sitzgelegenheit ein, als Leitplanke oder eben als kollaborative Präsentationsfläche für Bilder und Skulpturen.