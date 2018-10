«Landscapes» von Keramikdesigner Laurin Schaub Fotos: Fabian Häfeli

Im ehemaligen Hochregallager der PTT in Bern wurden am vergangenen Wochenende bei «Steinbeisser» Menüs auf ausgefallenem Geschirr serviert. Eindrücke eines experimentellen Abends.

Anna Raymann 24.10.2018 11:51

Designer und Sterneköche experimentierten gemeinsam für den Anlass im ehemaligen PTT-Hochhaus in Bern. Besteck und Geschirr von dem die Gäste am Wochenende vom 20. und 21. Oktober 2018 das Sterne-Menü essen konnten, sind Einzelstücke von Schmuck- und Keramikdesignern. (Hochparterre berichtete in der Ausgabe 10/2018.)