Drei Farben, drei Krimis von Stephan Burkhardt. Fotos: Guillaume Musset

Köbi Gantenbein 25.07.2019 14:11

Stephan Burkhardt und Hansueli Frey haben in Vättis, zuhinterst im Taminatal im St. Galler Oberland, eine Druckerei eingerichtet. Dort ist eine der weltweit grössten Sammlungen an Matrizen für Buchstaben gelagert – das sind die Vorlagen, die Typografen bis in die digitale Zeit brauchten, um daraus den Bleisatz vorzubereiten. 3600 unterschiedliche Schriften besitzen die zwei. Eine Handpresse kam dazu, eine kleine Buchbinderei. Und Stephan Burkhardt schreibt für das Verlagsprogramm der Offizin Parnassia Kriminalromane ohne Gewaltverbrechen und Terror. Unfälle, Zufälle, Unvorsichtigkeiten stellen und lösen die Rätsel – vergnüglich zu lesen, nie langweilig, stimmig bis in die Details der Seelenzergliederungen und Landschaftsschilderungen. ###Media_2### Und, darum zeige ich sie hier an, die Bücher sind exquisit gestaltet. Jeder Band hat sein auf die Geschichte angepasstes marmornes Umschlagpapier – rotgrün, weil der Wolf bluten muss, in kaltem Blau, weil ein CEO im Frühwinter ins Leere springt. ...