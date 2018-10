Silk Mix Pop-Up-Store

Hermès inszeniert Carré-Motive und Krawatten-Designs im Ambiente eines Plattenladens. Am 26. Oktober eröffnet der Silk Mix Pop-Up-Store in Zürich.

Anna Raymann 15.10.2018 17:08

Wer in Zeiten des stets personalisierten Online-Shoppings von Zufallsfunden überrascht werden will, kann vom 26. Oktober an im Silk Mix Pop-Up-Store stöbern und verweilen. Von den alten Plattenläden inspiriert, zeigt Hermès die Tücher, Schals und Krawatten aus den Kollektionen der Herrenseide säuberlich sortiert in Boxen. Carré-Motive zieren Plattencover, Krawatten-Designs kleiden Kassetten, die Musik dazu stammt aus dem Soundtrack der Prêt-à-porter Herren Defilees der letzten acht Jahre. Nach Madrid, Rom, New York City, Brüssel und München kommt Silk Mix vom 26. Oktober bis 3. November nach Zürich. Ganz unpersonalisiert bleibt das Einkaufserlebnis hier aber dennoch nicht, Stilberater helfen vor Ort, die neuen Looks zu stylen.