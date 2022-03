Marie Schumann zeigt in Venedig die Installation «Unfolding Space». Dabei lässt die Textildesignerin Fallschirmseide auf Windböen und Zugkraft reagieren. Foto: Marie Schumann

Mirjam Rombach 28.03.2022 14:00

Die Künstlerin und Textildesignerin Marie Schumann hat am vergangenen Samstag eine temporäre Installation auf der Insel Giudecca eröffnet. «Unfolding Space» spielt zwischen den architektonischen Strukturen einer alten Schiffswerft und dem freiem Raum. Durch Textil, Seile, Zugkraft und natürliche Einwirkungen wie Wind, bleibt die grossflächige Installation in Bewegung und verändert sich. Die Atmosphäre wandelt sich stetig: Bei starkem Wind schlagen die Stoffbahnen auf beinahe aggressive Weise aus, bei Flaute hängen sie schlaff in den Seilen. ###Media_2### ###Media_5### Vier Tage dauerte es, die Stoffbahnen mit Seilen an den Stahlträgern zu befestigen. Dabei entschied Schumann vor Ort, wie die Flächen aus Fallschirmseide positioniert sein müssen. Zwar hatte sie vorab ein Modell gebaut, reagierte aber spontan auf die Windströme – zu unvorhersehbar war, wie die verschiedenen Kräfte auf die Fallschirmseide wirken würden.&nb...