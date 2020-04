Claudia Perren wird die neue Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel.

Der Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat Dr. Claudia Perren zur neuen Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) gewählt. Nach einem Studium der Architektur an der Kunsthochschule Berlin Weißensee absolvierte sie von 1997 bis 1998 an der ETH Zürich ein MAS-Studium in Geschichte und Theorie der Architektur und erlangte 2005 ihre Promotion in Architektur- und Kunsttheorie an der Universität Kassel. Danach lehrte Claudia Perren acht Jahre lang Design, Architektur und Städtebau in Sydney und war verantwortlich für verschiedenste Ausstellungen, Festivals, Konferenzen, Lehr- und Vermittlungsprogramme, unter anderem in Australien, China, Deutschland, Estland, Finnland, Japan, Mexiko, den Niederlanden und der Schweiz. Seit 2014 ist die 47-jährige Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Gespräch fand telefonisch statt. Sitzen Sie an ihrem Gropius-Schreibtisch? Claudia Perren: Ja, also daneben. Warum tauscht man ...