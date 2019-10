Beat Karrer (53) hat mit ‹Fluid Solids› ein abbaubares Biopolymer entwickelt. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt den Designer das Thema – er macht aus dem, was andere wegwerfen, kompostierbare Kunststoffe. Fotos: Lorenz Cugini

Anna Raymann 02.10.2019 17:30

Beat Karrer greift in eine Schachtel Kleiderbügel. Sie sind schmal, in den Geschäften hängen Socken daran, ansonsten irritiert nichts an ihnen. Dabei würden sie auf dem Hauskompost innert drei Monaten zu reinem Humus zerfallen. Es ist das erste Produkt, das Karrer mit ‹Fluid Solids› aus seinem Biokomposit in Serie produzieren kann. Eine Schaufensterpuppe auf dem Regal und Steckverbindungen für Möbel oder Platten in verschiedenen Farben zeigen an, was ausserdem möglich wäre. Grundsätzlich kann der Biokunststoff überall dort eingesetzt werden, wo ein festes, stabiles Material gefragt ist. Nur auf Nässe und Hitze reagiert es wegen der Kompostierbarkeit empfindlich. Als Industriedesigner ist Beat Karrer kein Kunststoffgegner, «aber es gibt so viele Produkte, bei denen erdölbasierte Kunststoffe nicht sinnvoll eingesetzt werden», sagt er. Stattdessen verwendet Karrer Reststoffe, die als Abfall in Industrie und Landwirtschaft in grossen Mengen anfallen. Geeignet seien fast alle Zellulosefasern; led...