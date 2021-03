Im September startet die ZHdK den neuen CAS Studiengang Knowing Space.

Mirjam Rombach 19.03.2021 11:54

Tanzen, feiern, Freunde treffen – alles liegt brach. Umso mehr Zeit bleibt, um neues Wissen aufzubauen. Wer sich mit der Frage beschäftigt, in welcher Umgebung wir künftig leben, wohnen und wirtschaften wollen, kann dies an der Zürcher Hochschule der Künste tun: Der neue Weiterbildungsgang CAS Knowing Space orientiert sich an Herausforderungen der gebauten Umwelt im Spannungsfeld von räumlicher Gestaltung, gesellschaftlicher Veränderung und digitaler Transformation. Im Fokus steht die Entwicklung zukunftsorientierter, kreativer Lösungen für das Zusammenleben und das Zusammenspiel ästhetischer, technologischer, ökonomischer, ökologischer und sozialer Wirksamkeit.

Der Studiengang richtet sich an Berufsgruppen querbeet: Designerinnen, Verwaltungsmitarbeiter, Technologinnen, Vertreter der Immobilienbranche, Architektinnen oder Personalverantwortliche, die neue Antworten auf räumliche Fragen finden möchten.

Mehr über Inhalte und Ziele des CAS Knowing Space erfahren Sie am virtuellen Info-Abend am 24. März ab 18:00 Uhr.

Für Kurzentschlossene mit Interesse an der Raumgestaltung findet heute Abend die Informationsveranstaltung CAS Atmospheric Design statt. Den Zoom-Link gibt's nach der Registrierung.