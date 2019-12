Spiegelnde Krippenfiguren von Fiona Knecht für den Auftritt der Kafholischen Kirche am Weihnachtsmarkt

Mit einer Spiegel-Krippe und dem Caritas Pop Up Store ist die Katholische Kirche Zürich in der Adventszeit auf dem Markt auf dem Münsterhof präsent.

Meret Ernst 04.12.2019 15:04

Die Designerin Fiona Knecht hat die Krippe mit den lebensgrossen Figuren aus Spiegeln gestaltet und veränderte auch gleich die traditionelle Figurenkonstellation. So umarmt Maria selbstbewusst ihren Josef, der das Neugeborene im Arm hält – auf dass wir uns darin leichter wiederfinden. Fiona Knecht wollte Josef und Maria als Liebespaar darstellen, heisst es in der Pressemitteilung: «Was macht die weihnachtliche Szene in der Krippe mit uns, wenn wir in die Spiegel-Figuren schauen?» Mit dem Auftritt will die Kirche «dort sein, wo wir hingehören. Schliesslich ist Weihnachten eins der grössten kirchlichen Feste», sagt die oberste Zürcher Katholikin Franziska Driessen-Reding. Dass wir im Fest auch für andere Gutes tun können, dafür sorgt der Caritas Pop-up Store, der gespendete Accessoires wie Gürtel und Schals, Vintage-Design-Taschen sowie Echt-Schmuck anbietet. Der Erlös aus dem Pop Up-Store kommt Armutsbetroffenen aus dem Kanton Zürich zu gute.