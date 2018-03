Text: Urs Honegger / 15.03.2018 11:34

Foto: zVg

Laufen Bathrooms lädt «etablierte Keramikkünstler und aufstrebende Talente» vom 9. September bis 13. Oktober 2018 ans Keramik-Symposium im österreichischen Gmunden ein. «Die Teilnehmer werden während fünf intensiven Wochen in der Atmosphäre einer innovativen industriellen Manufaktur arbeiten, Keramiken von Hand aufbauen oder erstmals auch digital Prototypen entwickeln», schreibt die Firma in der Einladung. Das Keramik-Symposium in Gmunden wurde 1963 vom österreichischen Künstler Kurt Ohnsorg ins Leben gerufen. Anlässlich des 55.Jubiläums wird es 2018 wieder möglich sein neben der Kunstwerkstatt auch im Entwicklungszentrum von Laufen zu arbeiten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. März 2018.