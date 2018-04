Kabinettstück

Text: Lilia Glanzmann / 9.04.2018 11:43

Foto: Piero Istrice

Cabinet ist der Concept Store von Nina und Jeroen van Rooijen im Zürcher Viadukt. Nun haben sie das Interieur überarbeitet, um Prozesse, Fertigung und Macher der angebotenen Produkte noch stärker in den Fokus zu rücken. Was im Dezember 2015 als drei Monate befristetes Pop-up-Projekt startete, hat sich nach zweiwöchigen Umbau erneut verpuppt. Die van Rooijens haben das Mobiliar komplett erneuert und setzen auf einen zentralen Desk, der zugleich als Ausstellungsfläche und Küche dient. So ähnelt das Lokal nun mehr einer Galerie und einem Ort der Begegnung, denn einer Boutique. «Es geht weniger denn je um Mode, als um Dinge, die einen über mehrere Saisons begleiten und zu Lieblingsstücken werden», sagt Nina van Roijen. Alles, was sie anbieten, haben die beiden ihrem persönlichen «test of taste» unterzogen. Im Cabinet verfügen sie über rund 150 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen. Das neue Mobiliar ist aus rohen Stahlrahmen und Holzplatten gefertigt, die in sich in unzähligen von Varianten zusammensetzten lassen. Ein Besuch an der Viaduktstrasse 83 lohnt sich, es empfängt einem eine stimmige Welt, in der Mode, Accessoires, Schmuck, Möbel, Keramik und Kunst koexistieren.