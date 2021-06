Während der Kollektionsentwicklung wurden die Studierenden vom Bally Kreativteam unterstützt.

Mirjam Rombach 14.06.2021 09:00

Was ist die DNA des Schweizer Traditionshauses Bally? 16 Erstsemensterstudenten des Masterstudiengangs Fashion and Accessoiry Design suchten Antworten auf diese Frage. Ihre Ergebnisse übersetzten sie in Designentwürfe, aus der sie anschliessend eine Schuhkollektion entwickelten. Währenddessen wurden die Studierenden vom Bally Kreativteam und Profis aus der Branche betreut. Sie erhielten Einblick in das Archiv des Unternehmens in Schönenwerd und in die Bally Produktionsstätten, wo die Prototypen angefertigt wurden. Auf den Markt kommen sie indes nicht, sondern dienen als Inspiration für künftige Modelle. Die BALLY X HEAD Zusammenarbeit ist das erste Projekt einer längerfristigen Partnerschaft.

Designer von Paul Smith und Arpent Studio boten Support beim Design der Modelle sowie ihrer technischen Umsetzung.