Luisa Kahlfeldt gewann mit der wiederverwendbaren und biologisch abbaubaren Windel «Sumo» den letztjährigen «James Dyson Award». Foto: Jagoda Wisniewska

Urs Honegger 12.06.2020 14:37

Der ‹James Dyson Award› gibt Studierenden und frisch gebackenen Absolventen die Möglichkeit, ihre Erfindung auf einer weltweiten Plattform zu präsentieren. Für den Schweizer Wettbewerb können ab sofort Projekte online eingereicht werden. Eine nationale Jury wählt davon fünf aus, die an der internationalen Ausschreibung teilnehmen. Die Teilnehmer müssen in den letzten vier Jahren für mindestens ein Semester in einem Bachelor- oder Masterstudiengang im Bereich Ingenieurswesen oder Design an einer Universität eingeschrieben gewesen sein. Die Einschreibefrist läuft noch bis zum 16. Juli 2019.