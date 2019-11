Jakob Zumbühl (rechts) wechselt vom Z Designstudio zum Outdoor-Hersteller Exped. Sein bisheriger Partner Andrin Häfeli übernimmt die Geschäftsleitung.

21.11.2019 14:48

Andrin Häfeli übernimmt die Geschäftsleitung des Z Designstudios. Sein bisheriger Partner und Gründer Jakob Zumbühl wechselt zu Exped, Hersteller von Outdoor-Equipment in Zürich. So zumindest interpretieren wir den Dialog, den uns Andrin und Jakob geschickt haben:

Andrin: «Lieber Jakob, Du verlässt das Z Designstudio und wanderst ab in Richtung EXPED.»

Jakob: «Ja genau, dort kann ich meiner grossen Begeisterung für Outdoor-Aktivitäten während der Arbeitszeit nachgehen. Ab heute bestimmst du alleine den Kurs.»

Andrin: «Aye, Aye! Wir werden weiterhin hart am Wind segeln. Für deinen riesigen Einsatz in unserem Büro möchte ich mich hiermit ganz herzlich bedanken.»

Jakob: «Danke dir! Ich freue mich sehr, dass du das Z Designstudio übernimmst und weiterbringst. Herzlichen Dank für die schönen Momente während unserer Zusammenarbeit.»

Andrin: «Wir bleiben zum Glück als gute Freunde in Kontakt.»

Jakob: «Ja, darauf kannst du dich verlassen!»

So charmant können Pressemitteilungen also auch sein.