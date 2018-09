Neuer Laden, neue Edition: Interio muss sich neu erfinden.

Interio krempelt den Laden um Letzten Dienstag eröffnete Interio mit viel Brimborium in der Filiale Spreitenbach einen Laden, der On- mit Offline verknüpft. Meret Ernst 03.09.2018 10:09

Letzten Dienstag eröffnete Interio mit viel Brimborium in der Filiale Spreitenbach einen Laden, der On- mit Offline verknüpft. Webrooming heisst das Stichwort und meint nichts anderes als die Kapitulation des stationären Handels vor dem Onlineportal. Zumindest, was die Struktur der Ladenfläche betrifft. Das macht auch Sinn, denn über 55 Prozent der Kundinnen und Kunden hätten sich, bevor sie die Schwelle des Ladens überschreiten, schon online informiert, berichtete Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen an der Medienkonferenz. ###Media_2### Was liegt näher, als den Shop so aufzubauen wie man ihn online schon kennt? Die Abteilungen, das Farbkonzept, die Information und Beschriftungen sind übernommen worden, erklärte Anneliese Fischer. Wer will, kann sich online kostenpflichtig beraten lassen und gerenderte Einrichtungsvorschläge bestellen. Im Laden helfen QR-Codes, Touch Displays und eine Augmented-Reality-App beim Entscheid, welches Sofa es denn sein darf. Neben der schnellen Information soll der Laden ab...