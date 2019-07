An Wolken gedacht hat wohl Selina Witzig. Fotos: Andri Stadler HSLU

Anna Raymann 01.07.2019 14:08

Die Sonne scheint in Höchsttemperaturen. Auf Balkons, in Gärten und Parks spenden Schirme Schatten. Mal bunt, mal einfarbig gibt es in der Grundstruktur wenig Varianz. Dabei ist der Sonnenschirm weitaus älter als der Regenschirm. Frühe Darstellungen finden sich im Altertum in Ägypten, Persien und China. Bei diesen Formen handelt es sich für gewöhnlich um große, von Dienern gehaltene Baldachine, die neben ihrer Funktion als Sonnenschutz auch ein Statussymbol waren. Fünf Studierende aus dem Objektdesign der Hochschule Luzern entwickelten nun gemeinsam mit der Firma Glatz neue Konstruktionen. Enstanden sind Prototypen, die man falten oder aufblasen kann und welche, die Muster in den Schatten zeichnen. Inspiration dazu lieferte die Natur.