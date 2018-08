Kontext: Eine Initiative von Swiss Textiles, dem Textilverband Schweiz.

Lilia Glanzmann 14.08.2018 08:08

Die branchenübergreifende «Kontext» diskutiert aktuelle Themen aus Design, Forschung, Kunst und Industrie – in Impulsreferaten geben Experten Einblick in ihre Arbeit und erzählen davon, was sie derzeit fasziniert. Kontext denkt aktuelle Fragen grundlegend. Wie lassen sich Produktionsprozesse vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen neu gestalten? Welche Lebensstile prägen künftig den Umgang mit Design? Spezieller Fokus liegt dieses Jahr auf der Nachhaltigkeit in der Sportbranche. So sind etwa Julian Lings, Sustainability Manager bei «The North Face» oder Marion Lamarque, Designerin bei Decathlon, The Guardian-Journalistin Lucy Siegle oder Modedesigner Rafael Kouto zu Gast. Wer schon mal einen ersten Einblick in die Themen möchte, hat heute Dienstag, 14. August 2018 in Bern die Gelegenheit: Evelyne Roth, die kreative Leiterin der Kontext spricht um 13.30 Uhr im Forum der Retail-Show Ornaris.