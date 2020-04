Das Künstlerduo Gen Atem / Miriam Bossard zeigt, was im Kreis liegt.

Kreislaufwirtschaft ist grade heiss diskutiert. Die Idee, lineare Prozesse zu runden, lässt den Kreis als Lösung erscheinen. Das Künstlerduo Gen Atem / Miriam Bossard zeigt, was im Kreis liegt.

Meret Ernst 06.04.2020 10:39

Rein geometrisch gesehen genügt es, so suggerieren die Grafiken der Kreislaufwirtschaft, das lineare Modell des Herstellens, Konsumierens und Wegwerfens in einen Kreis zu runden. In dessen Verlauf werden Rohstoffe und Energie zu Materialien, zu Produkten, zu rezykliertem Abfall, zu Rohstoffen, zu Materialien und erneut zu Produkten. Die Illustration zum Artikel über Kreislaufwirtschaft haben Gen Atem und MIriam Bossard erarbeitet. Ein meditatives Video zeigt, wie sie dabei vorgegangen sind,