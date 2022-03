Andrea Trimarchi und Simone Farresin sind gemeinsam das Mailänder Designstudio Formafantasma, Foto: Renée de Groot

Mirjam Rombach 23.03.2022 08:15

Andrea Trimarchi und Simone Farresin gründeten Formafantasma im Jahr 2009. Das Mailänder Designstudio gestaltet Räume und Ausstellungen, entwickelt Produkte und berät Unternehmen. Im Zentrum ihres Schaffens steht die Erforschung ökologischer, historischer, politischer und sozialer Kräfte, die die heutige Designdisziplin prägen. Dies ist auch Thema des 2020 gegründeten Masterstudiengangs Geo–Design, den das Duo an der Design Academy Eindhoven leitet. Wir trafen Andrea Trimarchi in der Ausstellung «Cambio». Formafantasma hat sie für die Serpentine Gallery in London entwickelt, derzeit ist sie im Museum für Gestaltung in Zürich zu sehen. Was bedeutet Geodesign genau? Andrea Trimarchi: Der Begriff ist ziemlich neu. Verstehen lässt er sich im wörtlichen Sinn: Es geht darum zu verstehen, welche geopolitischen Verflechtungen das Design heute prägen. Wir analysieren die Probleme, die mit der Disziplin zusammenhängen. Sie sprechen die ökologischen Auswirkungen ihrer Disziplin an. Waru...