After Work Studio, Spring Summer Collection 2022

Die Kollektion ‹Losing track of time› von After Work Studio erzählt von sich verändernden Gewohnheiten. Dazu entwickelte das Basler Modelabel mit dem Brillenhersteller Viu eine Sonnenbrille.

Mirjam Rombach 01.01.2022 09:00

2021 schien alles zu verschwimmen und ineinander zu fliessen: Arbeiten und essen am Küchentisch, ständig zu Hause sein und dennoch permanent erreichbar – die Wahrnehmung von Zeit, die Tagesrhythmen, Gewohnheiten und Rituale gerieten durcheinander. Die Frühjahrskollektion 2022 von After Work Studio übersetzt diese Verschiebungen in acht verschiedene Looks und vermischt darin bewusst Tageszeiten, Orte und Abläufe.

Wieso sollte man nicht im Anzug schlafen oder im Seidenkleid Sport treiben können, fragten sich die Designer. ‹Losing track of time› verbindet diese Widersprüche in eleganten, lockeren Kleidungsstücken, die – ganz in der formalen Sprache des Basler Modelabels – sportliche und klassische Elemente verbinden.

Dazu haben die Designer mit dem Brillenlabel Viu eine Sonnenbrille in vier Farben entwickelt. Die Kleidungsstücke und das Brillenmodell sind ab Frühling 2022 erhältlich.

After Work Studio, Spring Summer Collection 2022

After Work Studio, Spring Summer Collection 2022

Kollaboration Viu x After Work Studio