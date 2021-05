Prototyp einer Sitzschale: Dunkle Linien markieren die Verbindungen – der Klebstoff aus Holz ist nahezu schwarz.

Mirjam Rombach 26.05.2021 09:00

Wie geht es nun weiter? Gemeinsam mit einem Expertenteam von Stora Enso arbeite ich an neuen Modellen mit unterschiedlichen Stärken und Formen. Die Tatsache, dass die Farbe des Klebstoffs fast schwarz ist, beziehe ich in den Entwicklungsprozess mit ein – als Möglichkeit, sich von anderen Produkten zu differenzieren. Eine Leimfuge ist ja eine sichtbare strukturelle Entscheidung, die ein Designer trifft. Eine Kennzeichnung zu haben, wo Teile zusammengesetzt werden, ist eine Information. Sie zeigt dem Benutzer, wie Objekte und Möbel konstruiert sind. Dies ist ein wertvolles Detail, genauso wie der Kopf einer Schraube, Mutter oder eines Bolzens.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Klebstoff gemacht? Ich kenne die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit des Klebstoffs und weiss, wie er sich verhält. Und ich teste, ob er auf breitere Industriestandards angewendet werden kann. Beim Prototyping gibt das Zweikomponenten-Produkt den zeitlichen Takt an: Um neue Formen erfolgreich zu prototypisieren, braucht man Zeit und Iterationen, bei denen mit jeder Pressung kleine Änderungen vorgenommen werden. Der erste Prototyp ist nun in der Ausstellung U-Joints im Gewerbemuseum Winterthur zu sehen.

Was interessiert Sie an dieser Neuentwicklung? Ville Kokkonen*: Ein Bindemittel, das aus Bäumen gewonnen wird, ist schon sehr bemerkenswert. Da wir wissen, wie unlösbar verklebte Verbindungen von Massivholz, Furnier- und Sperrholz sind, ist es eine grosse Sache, etwas Nachhaltiges zu haben. ‹NeoLigno› ist einzigartig, weil es sowohl vollständig biobasiert als auch frei von Formaldehyd und Isocyanat ist.

*Ville Kokkonen ist ein Industriedesigner aus Helsinki. Mit seinem Designstudio Ville Kokkonen Office For Industrial Design lebt und arbeitet er in Murg am Walensee.