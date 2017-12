Hotspot Rothrist

Möbel Hubacher ist seit drei Jahren Teil der Pfister Arco-Einrichtungsgruppe. In den nächsten zwei Jahren soll dieses nun komplett erneuert werden. Interessant ist diese Meldung unter dem Aspekt, dass ab Frühjahr der österreichische Möbelgigant «XXXLutz» ins benachbarte Stilhaus einzieht – mit einem alten Bekannten.





Seit drei Jahren gehört Möbel Hubacher zur grössten Schweizer Einrichtungsgruppe Pfister Arco Holding. In den nächsten zwei Jahren soll dieses nun komplett erneuert werden. Auf 30000 Quadratmetern ist in Rothrist ein «erlebnisreiches Zentrum für Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Wohnen, Kulinarik, Events und Arbeiten» geplant, heisst es in der Pressemeldung. In den Umbau investiert Pfister Arco rund 50 Millionen Franken: «Mit der Gesamterneuerung und den vorgesehenen Investitionen setzen wir ein Zeichen, dass wir an die Region glauben», so Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident und Delegierter der Holding. Der Umbau soll den Standort Rothrist stärken und dazu beitragen, die Marktposition der Pfister Gruppe auszubauen. Der Umbau-Start ist im Sommer 2018 geplant.