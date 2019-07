Andreu Carullas Arbeit im Magazin «Hans».

22.07.2019 15:30

Andreu Carulla ist der Hausdesigner des spanischen Drei-Sterne-Restaurants El Celler de Can Roca. Täglich wurden dort sechs Lebensmittelboxen aus Styropor angeliefert und dann weggeworfen. Carulla hatte eine andere Idee: Um den Abfall zu reduzieren, produziert er daraus unter dem Titel «One man’s trash is another man’s treasure» einen Hocker pro Tag, die dann im Restaurant zum Einsatz kommen. Diese schmucke Geschichte erzählt das Ein-Mann-Magazin «Hans», das der Grafiker Heinz Anderhalden in loser Folge herausgibt. Hier lässt sich die Trouvaille abonnieren.