Raphael Hefti setzt auf industrielle Prozesse. Mit Expertinnen und Technikern stellt er Materialien her, die es so nicht gibt. Für seine Projekte erforscht er das Verhältnis von Farbe, Material und Licht.

Stefanie Manthey 15.03.2021 08:03

Wer Raphael Hefti in seinem Studio in Zürich-Altstetten besucht, tritt in ein lichtes Halbgeschoss. Es befindet sich in einem Bau für semi-industrielle Nutzungen. Der Künstler hat dort Werkstatteinheiten eingerichtet, inklusive Computerstationen, aber auch eine offene Küche und einen privaten Bereich. Materialmuster, Prototypen und Pläne liegen auf den Arbeitstischen. Das Atelier steht in einer Folge von Fabrikhallen in London und Zürich, die er jeweils angemietet und auf seine Bedürfnisse hin umgebaut hat. Hefti und sein Team von bis zu neun Mitarbeitenden arbeiten mit Industrieunternehmen zusammen, die er projektbezogen einbezieht. In seiner künstlerischen Arbeit treibt Hefti Materialien bis zum Äussersten. Mittels technischer Prozesse und Experimente legt er deren Potenzial frei. Dabei gibt er seine Ideen nicht bei Spezialistinnen in Auftrag, die sie dann perfekt in Glas, Holz oder Metall umsetzen. Vielmehr arbeitet er Konzepte aus und sucht Partner für die gemeinsame Entwicklung. Dazu sind Rech...