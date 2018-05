Das Bundesamt für Kultur verleiht jährlich den Schweizer Grand Prix Design. 2018 geht er an die Textildesignerin Cécile Feilchenfeldt, die Grafikdesignerin Rosmarie Tissi und – überraschend – an Felco, Hersteller von professionellen Baumscheren.

Cécile Feilchenfeldt lebt und arbeitet in Paris und hat mit ihrem experimentellen Strickdesign den Sprung in die Haute Couture geschafft. Sie arbeitet für Walter van Beirendonck oder Li Edelkoorts Magazin «View». Am 19. Juni spricht die Strickdesignerin an der «Kontext View» von Swiss Textiles und setzt dort mit Farben und Materialien Impulse zu den Themen von Frühling und Sommer 2020. Rosmarie Tissis Werk umfasst Plakate, Banknoten, Lehrbücher, Schriftarten, Logos und visuelle Identitäten, die bis heute inspirieren. Seit 2007 hebt der Schweizer Grand Prix Design, dotiert mit je 40'000 Franken, das Werk von namhaften Designerinnen und Designern hervor, das im nationalen und internationalen Kontext die Qualität und Relevanz Schweizer Designpraxis repräsentiert. Zwar ist mit Thut Möbel auch bereits einmal eine Firma ausgezeichnet worden, die Auszeichnung des Familienunternehmens Felco im Reigen der namhaften Gestalter ist eher ungewöhnlich und näher am Industriedesign als bisher. Für sie entwirft etwa Tessiner Designer Paolo Fancelli.