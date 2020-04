Seidenschal Karo Fotos: Anja Wille

Josephine Hosse produziert nicht wie ihre Eltern Krawatten, sondern nachhaltige Schals aus Seide und Wolle. Die schimmernden Stoffe werden in Como bedruckt und in Zürich vernäht.

Anna Raymann 07.04.2020 15:21

Aus schimmernden Seiden und hochwertigen Baumwollen gestaltet Josephine «Phine» Hosse zwei Mal jährlich eine Kollektion an Schals und Carrés. Bedruckt werden die Textilien in Como, zugeschnitten und vernäht in Zürich. Die aktuelle Kollektion zeigt feingliedrige Muster in dezenten Farben. So etwa den Langschal in denen fliederfarbene und grüne Quadrate mosaikartig aneinander stossen. Aus den Stoffresten produziert Hosse wiederum Accessoires wie Haargummis und Schlüsselbänder. Die Textilgestalterin ist Tochter der Krawattenfabrikanten «Hosse» und nimmt ihr Gespür für Material und Farbe quasi aus dem Elternhaus mit.